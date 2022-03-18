Тренер академии Плющенко рассказал о трудностях работы с Трусовой

«С ней нелегко. Наверное, как и с многими. А наша задача как тренеров — сделать так, чтобы они заняли правильную позицию. Вот у Саши своего мнения действительно было много. Не буду вдаваться в подробности, но все же. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и все», — заявил Михайлов.