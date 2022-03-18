Тренер академии Плющенко рассказал о трудностях работы с Трусовой

Тренер из академии Плющенко Дмитрий Михайлов рассказал, почему с фигуристкой Александрой Трусовой сложно работать. В беседе с «Матч ТВ» он заявил, что у нее «много своего мнения».
«С ней нелегко. Наверное, как и с многими. А наша задача как тренеров — сделать так, чтобы они заняли правильную позицию. Вот у Саши своего мнения действительно было много. Не буду вдаваться в подробности, но все же. Она знает, чего хочет, а мы просто видели ситуацию немного иначе, вот и все», — заявил Михайлов.
Напомним, что Трусова начала заниматься фигурным катанием в 2008 году. С 2016 по 2020 год тренировалась в группе у Этери Тутберидзе. В мае 2020 года перешла к Евгению Плющенко, но через год снова вернулась к Тутберидзе.
Александра является бронзовым призером чемпионата мира в одиночном катании 2021 года, а также чемпионкой Европы 2020 года. На Олимпийских играх в Пекине она стала обладательницей серебряной награды, уступив только Анне Щербаковой. Трусова стала первой в мире фигуристкой, исполнившей пять четверных прыжков в ходе выступления.