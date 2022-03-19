Названы сроки завершения расследования дела Валиевой

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила, что расследование дела о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязано завершить к 8 августа 2022 года. Об этом пишет ТАСС.
«Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно», - отметили в пресс-службе.
В WADA подчеркнули, что соответствующие «организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления [о нарушении антидопинговых правил]».
Агентство напоминает, что лаборатория Стокгольма сообщила о наличии в пробе российской фигуристки запрещенного препарата 8 февраля 2022 года.
Обозреватель “Комсомольской правды” Дмитрий Козуров отметил ранее, что Камила Валиева специально «проехала мимо пьедестала», чтобы две другие российские спортсменки могли получить свои награды с заслуженными почестями.