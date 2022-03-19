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1 час назад

В WADA назвали сроки завершения расследования дела Валиевой

Илья Родин

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщила, что расследование дела о нарушении фигуристкой Камилой Валиевой антидопинговых правил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обязано завершить к 8 августа 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Названы сроки завершения расследования дела Валиевой
Фото: РамблерРамблер

«Согласно международному стандарту по обработке результатов в интересах справедливого и эффективного спортивного правосудия нарушения антидопинговых правил должны расследоваться своевременно», - отметили в пресс-службе.

В WADA подчеркнули, что соответствующие «организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления [о нарушении антидопинговых правил]».

Агентство напоминает, что лаборатория Стокгольма сообщила о наличии в пробе российской фигуристки запрещенного препарата 8 февраля 2022 года.

В Минспорта надеются, что Валиева продолжит карьеру

Обозреватель “Комсомольской правды” Дмитрий Козуров отметил ранее, что Камила Валиева специально «проехала мимо пьедестала», чтобы две другие российские спортсменки могли получить свои награды с заслуженными почестями.

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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