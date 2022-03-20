Туктамышева ответила на вопрос о завершении карьеры

Известная фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Telegram-канале в воскресенье, 20 марта, откровенно ответила на вопросы подписчиков. В частности, она сообщила о сроках завершения карьеры. Об этом пишет «Чемпионат» .

«Я буду продолжать кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу. Сейчас я всё ещё чувствую, что могу»,- рассказала Туктамышева.

На вопрос о том, не собирается ли она попробовать свои силы в режиссуре ледовых шоу, фигуристка ответила, что «это очень серьёзная и ответственная работа, над которой стоит очень много трудиться. Конечно, это интересно. Но надо понимать свои силы и возможности».