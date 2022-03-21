«Сломали девчонку»: Шубенков о допинговом деле Валиевой

«Действительно, похожий случай. Какая-то левая "залипуха", только в очень важный и ответственный момент. На Олимпийских играх такое произошло — ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд. Жалко, сломали девчонку. Но чуда не случилось. Если бы она в такой ситуации до личной медали докаталась — было бы чудо. Как правило, чудеса не случаются», — заявил Шубенков.