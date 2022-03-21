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1 час назад

«Левая залипуха»: легкоатлет Шубенков высказался о скандале с Валиевой

Елена Прошина

Чемпион мира 2015 года в барьерном спринте Сергей Шубенков сравнил случай допингового скандала вокруг фигуристки Камилы Валиевой с эпизодом из своей карьеры. Как сообщает РИА Новости, в декабре 2020 года атлет сдал положительный допинг-тест на ацетазоламид, однако со спортсмена были сняты обвинения, потому что он доказал, что непреднамеренно «проглотил» остатки лекарства, которое давал сыну.

«Сломали девчонку»: Шубенков о допинговом деле Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Действительно, похожий случай. Какая-то левая "залипуха", только в очень важный и ответственный момент. На Олимпийских играх такое произошло — ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд. Жалко, сломали девчонку. Но чуда не случилось. Если бы она в такой ситуации до личной медали докаталась — было бы чудо. Как правило, чудеса не случаются», — заявил Шубенков.

Напомним, что после того, как сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, церемонию награждения была отменена из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Валиева из-за волнения совершила ряд ошибок во время произвольной программы личного женского турнира и получила лишь четвертое место несмотря на то, что после короткой программы лидировала в турнирной таблице.

Названы сроки завершения расследования дела фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа. В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) отметили, что слушание в первой инстанции проводится в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил.

Фигурное катание,Легкая атлетика,Камила Валиева,Сергей Шубенков,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,
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