«Сломали девчонку»: Шубенков о допинговом деле Валиевой

Чемпион мира 2015 года в барьерном спринте Сергей Шубенков сравнил случай допингового скандала вокруг фигуристки Камилы Валиевой с эпизодом из своей карьеры. Как сообщает РИА Новости, в декабре 2020 года атлет сдал положительный допинг-тест на ацетазоламид, однако со спортсмена были сняты обвинения, потому что он доказал, что непреднамеренно «проглотил» остатки лекарства, которое давал сыну.
«Действительно, похожий случай. Какая-то левая "залипуха", только в очень важный и ответственный момент. На Олимпийских играх такое произошло — ничего не знаешь, и тебе надо доказывать, что ты не верблюд. Жалко, сломали девчонку. Но чуда не случилось. Если бы она в такой ситуации до личной медали докаталась — было бы чудо. Как правило, чудеса не случаются», — заявил Шубенков.
Напомним, что после того, как сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию, церемонию награждения была отменена из-за того, что в допинг-пробе фигуристки Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований. Валиева из-за волнения совершила ряд ошибок во время произвольной программы личного женского турнира и получила лишь четвертое место несмотря на то, что после короткой программы лидировала в турнирной таблице.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно завершить расследование дела о нарушении антидопинговых правил Валиевой до 8 августа. В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) отметили, что слушание в первой инстанции проводится в течение шести месяцев с момента уведомления о нарушении антидопинговых правил.