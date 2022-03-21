Тарасова оценила чемпионат мира без российских фигуристов

Российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье потеряет в зрелищности без российских фигуристов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно», — сказала Тарасова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены не примут в нем участие — 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.