Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+11° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
32 минуты назад

Тарасова оценила чемпионат мира без российских фигуристов

Елена Прошина

Российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что предстоящий чемпионат мира по фигурному катанию во французском Монпелье потеряет в зрелищности без российских фигуристов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тарасова оценила чемпионат мира без российских фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно», — сказала Тарасова.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены не примут в нем участие — 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.

После этого российские сборные исключили из участия в международных соревнованиях, а страну лишили права на проведение различных чемпионатов международного уровня.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители