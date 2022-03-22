Костомаров оценил возможность падения интереса к фигурному катанию в РФ

«Что будет дальше? Не ясно, как все будет складываться в будущем, где мы будем принимать участие, а где не будем — я не знаю. Да и никто, наверное, не знает. Будем надеяться на лучшее, что все в скором времени вернется на круги своя, что вернутся полноценные чемпионаты и Европы, и мира, и всего остального», — заявил он.