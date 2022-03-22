Костомаров оценил возможность падения интереса к фигурному катанию в РФ

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров оценил популярность фигурного катания в России. Как сообщает «Газета.Ru», спортсмен считает, что отсутствие фигуристов на ближайших международных стартах в краткосрочной перспективе не приведет к падению популярности данного вида спорта и никак не скажется на количестве поклонников.
Костомаров считает, что в российском фигурном катании основной зрительский интерес держится за счет женского одиночного катания.
«В большей степени именно оно привлекает новых болельщиков, потому что на текущий момент наши девочки являются лучшими в мире и никто с ними даже близко не стоит», — подчеркнул Костомаров.
Фигурист отметил, что в текущей форме россиянки спокойно могут занимать первые три места чемпионата мира и Олимпийских игр. Благодаря этому зрелищность их выступлений сможет удержать внимание зрителя.
«Что будет дальше? Не ясно, как все будет складываться в будущем, где мы будем принимать участие, а где не будем — я не знаю. Да и никто, наверное, не знает. Будем надеяться на лучшее, что все в скором времени вернется на круги своя, что вернутся полноценные чемпионаты и Европы, и мира, и всего остального», — заявил он.
Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с призывом в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям из-за ситуации на Украине.
После этого российские сборные исключили из участия в международных соревнованиях, а страну лишили права на проведение различных чемпионатов международного уровня.
В их числе оказалось и фигурное катание. Ближайший чемпионат мира проходят с 21 по 27 марта во французском Монпелье, однако российские спортсмены не принимают там участия.