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41 минуту назад

Плющенко поддержал исключенную из сборной Украины за лайк фигуристку

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в беседе с «РИА Новости Спорт» сообщил, что пригласит выступать в Россию Анастасию Шаботову, ранее исключенную из сборной Украины за лайк под постом фигуриста, в котором он поддержал военную спецоперацию РФ.

Плющенко поддержал исключенную из сборной Украины фигуристку
Фото: ТАССТАСС

Соответствующий приказ подписали в министерстве молодежи и спорта Украины 23 марта.

«Настя — молодец, хороший жест сделала. Она русская и понимает, что Россия ни на кого не нападала. Собираюсь ли как-то с ней связаться? Как только найду ее контакты, сразу позвоню, поддержу. Приглашу к нам, будет теперь за Россию кататься. Мы, как известно, своих не бросаем», — приводятся в материале слова Плющенко.

Шаботова дебютировала в составе сборной Украины на прошедших в 2022 году Зимних Олимпийских играх в Пекине. Фигуристка родилась в Москве, сменить спортивное гражданство она решила в 2019 году.

Фигурное катание,Анастасия Шаботова,Евгений Плющенко,
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