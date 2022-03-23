Плющенко поддержал исключенную из сборной Украины фигуристку

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко в беседе с «РИА Новости Спорт» сообщил, что пригласит выступать в Россию Анастасию Шаботову, ранее исключенную из сборной Украины за лайк под постом фигуриста, в котором он поддержал военную спецоперацию РФ.
Соответствующий приказ подписали в министерстве молодежи и спорта Украины 23 марта.
«Настя — молодец, хороший жест сделала. Она русская и понимает, что Россия ни на кого не нападала. Собираюсь ли как-то с ней связаться? Как только найду ее контакты, сразу позвоню, поддержу. Приглашу к нам, будет теперь за Россию кататься. Мы, как известно, своих не бросаем», — приводятся в материале слова Плющенко.
Шаботова дебютировала в составе сборной Украины на прошедших в 2022 году Зимних Олимпийских играх в Пекине. Фигуристка родилась в Москве, сменить спортивное гражданство она решила в 2019 году.