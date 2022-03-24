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2 часа назад

Канадская журналистка обрадовалась отсутствию российских фигуристов на ЧМ

Lenta.ruLenta.ru

Канадская журналистка Беверли Смит заявила, что обрадовалась отсутствию российских спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом сообщает РИА Новости.

В Канаде обрадовались отсутствию российских фигуристов на ЧМ
Фото: ТАССТАСС

Журналистка обратила внимание на то, что в женском одиночном катании ни одна фигуристка не исполнила тройной аксель, однако не посчитала это большой помехой.

«Какой же нормальный турнир в сравнении с сумасшедшей драмой на Олимпийских играх. Выдохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей», — сказала она.

После короткой программы в женском одиночном катании лидирует японка Каори Сакамото. На втором месте располагается бельгийка Луна Хендрикс. Третье место занимает американка Марайя Белл. Ни одна из фигуристок не продемонстрировала тройной аксель, являющийся единственным разрешенным в короткой программе элементом ультра-си.

Фигуристов и конькобежцев РФ отстранили от чемпионата мира и других стартов

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. В результате россияне не смогли принять участие в ЧМ.

Фигурное катание,Каори Сакамото,
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