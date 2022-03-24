В Канаде обрадовались отсутствию российских фигуристов на ЧМ

Канадская журналистка Беверли Смит заявила, что ее радует отсутствие россиян на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье. Об этом пишет РИА Новости.

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Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта. Российские спортсмены на него не приехали в связи с решением Международного союза конькобежцев наложить на их участие временный запрет.

Канадская журналистка Беверли Смит обратила внимание на то, что в женском одиночном катании ни одна из фигуристок не исполнила тройной аксель.

«Нет тройных акселей, но какой же нормальный турнир в женском одиночном катании в сравнении с сумасшедшей драмой на Олимпийских играх. Выдохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей. Рада этому», - заявила она.

В сезоне 2021/2022 российские фигуристы завоевали самое большое число спортивных наград на международной арене. Так, россияне стали первыми на юниорских и взрослых этапах Гран-при, выиграли чемпионат Европы во всех четырех дисциплинах, а также золотые медали Олимпиады в Пекине — в командном турнире и в женском одиночном катании.