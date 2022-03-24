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45 минут назад

Отстраненную украинскую фигуристку пригласили в академию Плющенко

Елена Прошина

Продюсер Яна Рудковская назвала абсурдным решение об исключении фигуристки Анастасии Шаботовой из состава сборной Украины и пригласила спортсменку в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает NEWS.ru.

Отстраненную украинскую фигуристку пригласили в академию Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Рудковской, Шаботова является лидером в украинской команде, поэтому ее исключение вызывает еще большее недоумение.

«Мы с Евгением приглашаем Настю заниматься в нашей академии. Она полностью на нашем обеспечении, мы предоставим ей лед, зал для ОФП, тренеров, жилье, будем рады принять ее в нашей академии. У нас действительно очень камерно, уютно, спортивно, весело, по-доброму», — заявила продюсер.

Особенно Рудковскую возмутила причина дисквалификации — лайк под постом Евгения Плющенко, который является кумиром для многих фигуристов, вне зависимости от национальности.

«Вы знаете, я такого еще не встречала. Хочется ее поддержать, я думаю, мы ее достойно встретим в нашей академии. Я надеюсь, Федерация фигурного катания также окажет ей поддержку и даст ей возможность выступать на российских стартах», — сказала продюсер.

По мнению Рудковской, у Анастасии больше нет будущего на Украине, но она еще сможет построить карьеру в России.

Ранее Шаботова поставила лайк под постом Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине. За это она была дисквалифицирована из состава украинской сборной. Плющенко поддержал фигуристку, он подготовил обращения в Федерацию фигурного катания на коньках России, Международный союз конькобежцев и Федерацию фигурного катания Украины с просьбой в ускоренном порядке решить вопрос участия Шаботовой в соревнованиях и тренировках в России. Он подчеркнул, что ее карьера не может оборваться за «лайк».

Фигурное катание,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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