Отстраненную украинскую фигуристку пригласили в академию Плющенко

Продюсер Яна Рудковская назвала абсурдным решение об исключении фигуристки Анастасии Шаботовой из состава сборной Украины и пригласила спортсменку в академию Евгения Плющенко. Об этом сообщает NEWS.ru.
По словам Рудковской, Шаботова является лидером в украинской команде, поэтому ее исключение вызывает еще большее недоумение.
«Мы с Евгением приглашаем Настю заниматься в нашей академии. Она полностью на нашем обеспечении, мы предоставим ей лед, зал для ОФП, тренеров, жилье, будем рады принять ее в нашей академии. У нас действительно очень камерно, уютно, спортивно, весело, по-доброму», — заявила продюсер.
Особенно Рудковскую возмутила причина дисквалификации — лайк под постом Евгения Плющенко, который является кумиром для многих фигуристов, вне зависимости от национальности.
«Вы знаете, я такого еще не встречала. Хочется ее поддержать, я думаю, мы ее достойно встретим в нашей академии. Я надеюсь, Федерация фигурного катания также окажет ей поддержку и даст ей возможность выступать на российских стартах», — сказала продюсер.
По мнению Рудковской, у Анастасии больше нет будущего на Украине, но она еще сможет построить карьеру в России.
Ранее Шаботова поставила лайк под постом Евгения Плющенко, который поддержал спецоперацию на Украине. За это она была дисквалифицирована из состава украинской сборной. Плющенко поддержал фигуристку, он подготовил обращения в Федерацию фигурного катания на коньках России, Международный союз конькобежцев и Федерацию фигурного катания Украины с просьбой в ускоренном порядке решить вопрос участия Шаботовой в соревнованиях и тренировках в России. Он подчеркнул, что ее карьера не может оборваться за «лайк».