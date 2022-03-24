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1 час назад

Тарасова ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ канадской журналистке

Вероника Полынина

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке Беверли Смит, порадовавшейся отсутствию россиян на чемпионате мира 2022 года.

Тарасова ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке
Фото: ТАССТАСС

В комментарии «Спорт-Экспрессу» Тарасова заверила, что через год российские фигуристы будут еще в лучшей форме.

«Хочу расстроить Беверли — нас не будет только год. И мы вернемся с еще большими силами», - заявила тренер.

Ранее Беверли Смит написала в твиттере, что из-за отсутствия российских спортсменов и судей на ЧМ по фигурному катанию все «выдохнули с облегчением». По ее словам, без россиянок женское одиночное катание стало «здоровым и разумным».

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой на 2022 год. Россияне и белорусы не смогут принять участие в турнирах по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта 2022 года во французском Монпелье.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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