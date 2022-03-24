Тарасова ответила обрадовавшейся отсутствию россиян на ЧМ журналистке

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила канадской журналистке Беверли Смит, порадовавшейся отсутствию россиян на чемпионате мира 2022 года.

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В комментарии «Спорт-Экспрессу» Тарасова заверила, что через год российские фигуристы будут еще в лучшей форме.

«Хочу расстроить Беверли — нас не будет только год. И мы вернемся с еще большими силами», - заявила тренер.

Ранее Беверли Смит написала в твиттере, что из-за отсутствия российских спортсменов и судей на ЧМ по фигурному катанию все «выдохнули с облегчением». По ее словам, без россиянок женское одиночное катание стало «здоровым и разумным».

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой на 2022 год. Россияне и белорусы не смогут принять участие в турнирах по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.