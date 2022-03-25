На Западе обрадовались ЧМ по фигурному катанию без россиян

В пятницу, 25 марта, в Монпелье проходит третий день Чемпионата мира по фигурному катанию. В расписании ритм-танец и произвольная программа у женщин. Российские спортсмены не могут показать себя на этом турнире. Международный союз конькобежцев отстранил их от соревнований из-за ситуации на Украине, что вызвало большую радость у западных журналистов и блогеров.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Наталия Федосенко/ТАСС

В четверг в Монпелье соревнования в парном катании выиграли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Самых сильных конкурентов — России и Китая, который отказался от участия в ЧМ — у американцев теперь не стало.

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"Нет России? Нет Китая? Нет проблем. Американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер принесли США первое с 1979 года золото ЧМ в парном катании", — написала в соцсетях американская журналистка Кристин Бреннан.

Ее слова приводит "Чемпионат".

За день до этого в USA Today Sports вышла статья Бреннан, где автор констатировала "дополнительную атмосферу свежести" на ЧМ из-за отсутствия там россиян. По мнению журналистки, такой чемпионат стал "новым стартом" для многих.

Особую радость у западной прессы и блогеров вызвало то, что на чемпионате нет воспитанниц Этери Тутберидзе — выигравшей Олимпиаду в Пекине Анны Щербаковой, занявшей там второе место Александры Трусовой и Камилы Валиевой, которая не добралась до пьедестала ОИ на фоне обвинений в приеме допинга.

"Мы не увидели тройных акселей, но до чего же это здоровое и разумное женское катание! По сравнению с драмой, которая была на Олимпиаде. Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое", — написала канадская журналистка Беверли Смит.

В соцсетях вспомнили об эмоциональной реакции учениц Тутберидзе на скандал, в центре которого оказалась ранее Валиева.

"Никаких плаксивых русских фигуристок. Чемпионат мира без них прекрасен", — поделилась эмоциями @yourfriendmel.

Слова пользователя приводит Sportbox.

Тем временем в России чемпионат мира назвали неполноценным. Как сообщает "Спорт-Экспресс", такого мнения придерживается заслуженный мастер спорта РФ, фигурист Илья Авербух.

"Это называется быть первым парнем на деревне. А чемпионат мира — это соревнования лучших из лучших. К сожалению, этот чемпионат мира таким назвать нельзя", — сказал Авербух.

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка считает слова Бреннан о том, что без России на ЧМ нет проблем, проявлением слабости.

"Она все сказала в своих словах. Задача американцев — уничтожить Россию и Китай. Сильный человек так никогда не скажет. Это же спорт. Мне кажется, что этим высказыванием она оскорбила себя и всю свою страну", — заявила Навка.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также прокомментировала пост Бреннан в соцсетях.

"Хочу расстроить Беверли — нас не будет только год. И мы вернемся с еще большими силами", — пообещала тренер.

Ряд зарубежных пользователей соцсетей тоже не согласились с мнением американской журналистки и ее коллег, отмечает РИА Новости Спорт.

"Интересно, как себя чувствуют эти победители, зная, что их награды — фейк? С таким же успехом они могли купить медали в сувенирной лавке", — написала пользователь @legvmac.

Юзер @Proterran1 отметил, что без России соревнования выглядят "скучнее некуда".

"Мы вернулись в фигурное катание ХХ века — на что там смотреть? Хендрикс еще ничего, но никто не показывает ничего захватывающего или отдаленно интересного. Без россиян фигурное катание превращается в юниорские соревнования", — написал он.