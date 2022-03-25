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1 час назад

Авербух о допинг-деле Валиевой: «Я уверен в ее невиновности, как и в невиновности Тутберидзе. Нужно разбираться. И не закидывать словами: а вы сами там все астматики»

Sports.ruSports.ru

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил ей продолжить выступление на Играх, однако разбирательства в рамках дела еще продолжаются.

Авербух о допинг-деле Валиевой: «Нужно разбираться»
Фото: SportsSports

«В женском катании была драматическая ситуация.

Кто виноват в допинге Валиевой? Я это точно комментировать не буду. Пусть разбираются компетентные органы. Единственное, я уверен, что Камила в осознанном варианте не могла пить какой-то препарат, который дал бы такую историю.

Я абсолютно уверен в ее невиновности, как и в невиновности Этери Тутберидзе. Эти два человека абсолютно невиновны.

Что там происходило вокруг, как это произошло – нужно разбираться. И не закидывать словами: а вы сами там все астматики, а разобраться внутри. Что произошло, как это получилось? И жестко разобраться. Ради той же Камилы.

Конечно, это не могло не сказаться на Камиле и ее результате. Это девочка абсолютного таланта, поцелованная Богом, это бриллиант, ей все дано», – сказал Авербух.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,
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