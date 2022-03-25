Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
42 минуты назад

"Без лучших россиян": лыжница Степанова раскритиковала ЧМ по фигурному катанию

Вероника Полынина

Российская лыжница Вероника Степанова раскритиковала проходящий в эти дни в Монпелье чемпионат мира по фигурному катанию.

"Без лучших россиян": лыжница Степанова раскритиковала ЧМ по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Степанова усомнилась, что турнир без сильнейших спортсменов можно назвать чемпионатом мира.

«Мысли относительно проходящего сейчас чемпионата мира по фигурному катанию: вы всерьез называете это «чемпионатом мира»!? без лучших россиян (и китайцев)!?» - написала лыжница в своем телеграм-канале.

Степанова выразила мнение, что профессиональный спорт – это часть индустрии развлечений, и без серьезной конкуренции «большинство мировой публики найдет себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн».

«Только без нашего участия как-то слабенько, нет?» - задалась вопросом лыжница.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой на 2022 год. Россияне и белорусы не смогут принять участие в турнирах по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта 2022 года во французском Монпелье.

Фигурное катание,Лыжный спорт,Вероника Степанова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители