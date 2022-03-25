"Без лучших россиян": лыжница Степанова раскритиковала ЧМ по фигурному катанию

Российская лыжница Вероника Степанова раскритиковала проходящий в эти дни в Монпелье чемпионат мира по фигурному катанию.

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Степанова усомнилась, что турнир без сильнейших спортсменов можно назвать чемпионатом мира.

«Мысли относительно проходящего сейчас чемпионата мира по фигурному катанию: вы всерьез называете это «чемпионатом мира»!? без лучших россиян (и китайцев)!?» - написала лыжница в своем телеграм-канале.

Степанова выразила мнение, что профессиональный спорт – это часть индустрии развлечений, и без серьезной конкуренции «большинство мировой публики найдет себе другие шоу, чтобы смотреть на диване, поедая попкорн».

«Только без нашего участия как-то слабенько, нет?» - задалась вопросом лыжница.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой на 2022 год. Россияне и белорусы не смогут принять участие в турнирах по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.