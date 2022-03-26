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1 час назад

Японская фигуристка выиграла чемпионат мира

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Японка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Японская фигуристка выиграла чемпионат мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За два проката фигуристка набрала 236,09 балла. Второе место заняла представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Судьи оценили ее программы на 217,70 балла. Замкнула тройку лидеров американка Алиса Лью с 208,66 балла.

Сакамото — бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. Она уступила россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, занявших первое и второе место соответственно. При этом японская фигуристка обошла еще одну россиянку Камилу Валиеву, которая стала четвертой.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.

Фигурное катание,Камила Валиева,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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