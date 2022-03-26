Японская фигуристка выиграла чемпионат мира

Японка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

За два проката фигуристка набрала 236,09 балла. Второе место заняла представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Судьи оценили ее программы на 217,70 балла. Замкнула тройку лидеров американка Алиса Лью с 208,66 балла.

Сакамото — бронзовый призер Олимпийских игр-2022 в Пекине. Она уступила россиянкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой, занявших первое и второе место соответственно. При этом японская фигуристка обошла еще одну россиянку Камилу Валиеву, которая стала четвертой.