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2 часа назад

«ISU против развития фигурного катания». Татьяна Тарасова раскритиковала чемпионат мира

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье (Франция), который проходит без россиян. Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Тарасова: ISU против развития фигурного катания
Фото: ТАССТАСС

«Оцениваю чемпионат мира таким, каким он есть. Он, как мы знаем, проходит без наших девочек, без российских фигуристов.

Те спортсменки, что выступают на чемпионате мира, не прыгают ни три с половиной, ни четверные. Мало того, что они не прыгают, так ещё и руководящий состав, который сидит во главе ISU, не желает видеть ни четверные, ничего. Они против развития фигурного катания, им это неинтересно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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Фигурное катание,Валентина Сивкович,Татьяна Тарасова,
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