Тарасова: ISU против развития фигурного катания

Те спортсменки, что выступают на чемпионате мира, не прыгают ни три с половиной, ни четверные. Мало того, что они не прыгают, так ещё и руководящий состав, который сидит во главе ISU, не желает видеть ни четверные, ничего. Они против развития фигурного катания, им это неинтересно», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.