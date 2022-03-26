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1 час назад

Слуцкая оценила проведение чемпионата мира-2022 без российских фигуристов

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая оценила проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года. Ее слова приводит ТАСС.

Слуцкая оценила проведение ЧМ-2022 без российских фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она назвала турнир без российских спортсменов неинтересным. Слуцкая рассказала, что не следит за соревнованиями из-за отсутствия там сильнейших фигуристов.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что без российских спортсменов турнир стал ущербным.

«После Олимпиады чемпионат мира — всегда самое скучное зрелище. Лидеры и чемпионы все снимаются, а все неудовлетворенные начинают потирать руки, что у них есть возможность добраться до пьедестала», — объяснила она.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.

Фигурное катание,Ирина Слуцкая,Ирина Роднина,Госдума,
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