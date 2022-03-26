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1 час назад

Японец Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Lenta.ruLenta.ru

Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Японец Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
Фото: ReutersReuters

За два проката фигурист набрал 312,48 балла. Второе место занял его соотечественник Юма Кагияма. Судьи оценили его программы на 297,60 балла. Замкнул тройку лидеров американец Винсент Чжоу, в активе которого 277,38 балла.

В женском одиночном катании победительницей стала японка Каори Сакамото, набравшая 236,09 балла. Второе место заняла представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Третьей стала американка Алиса Лью.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.

Фигурное катание,Юма Кагияма,Каори Сакамото,Винсент Чжоу,
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