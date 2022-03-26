Японец Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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За два проката фигурист набрал 312,48 балла. Второе место занял его соотечественник Юма Кагияма. Судьи оценили его программы на 297,60 балла. Замкнул тройку лидеров американец Винсент Чжоу, в активе которого 277,38 балла.

В женском одиночном катании победительницей стала японка Каори Сакамото, набравшая 236,09 балла. Второе место заняла представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Третьей стала американка Алиса Лью.