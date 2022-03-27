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35 минут назад

Валиева прокомментировала свое участие в Кубке Первого канала

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Олимпийская чемпионка Камила Валиева поделилась эмоциями от выступления на Кубке Первого канала в Саранске.

Валиева прокомментировала свое участие в Кубке Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я очень счастлива находиться на льду. Счастлива, что все-таки состоялся Кубок Первого канала. Полный зал — это космос. Спасибо огромное, это очень заряжает энергией, помогает, когда ты уже устал. Спасибо федерации и Первому каналу», — передает слова Валиевой корреспондент «Газеты.Ru».

По результатам произвольной программы на Кубке Первого канала Валиева стала второй. Она уступила лишь Анне Щербаковой.

Победу в турнире праздновала команда «Красная машина» под предводительством олимпийских чемпионок Анны Щербаковой и Алины Загитовой. Фигуристы получат 10 млн рублей.

Для Валиевой это выступление стало первым после Олимпийских игр в Пекине. Напомним, что во время ее участия в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. На Играх Валиева стала чемпионкой в командном турнире.

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