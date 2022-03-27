Валиева прокомментировала свое участие в Кубке Первого канала

«Я очень счастлива находиться на льду. Счастлива, что все-таки состоялся Кубок Первого канала. Полный зал — это космос. Спасибо огромное, это очень заряжает энергией, помогает, когда ты уже устал. Спасибо федерации и Первому каналу», — передает слова Валиевой корреспондент «Газеты.Ru».

Для Валиевой это выступление стало первым после Олимпийских игр в Пекине. Напомним, что во время ее участия в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. На Играх Валиева стала чемпионкой в командном турнире.