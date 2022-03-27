Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
35 минут назад

Россиянка возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

Илья Родин

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил международный рейтинг фигуристов после прошедшего во Франции чемпионата мира по фигурному катанию.

Россиянка возглавила рейтинг лучших фигуристок мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первое место по-прежнему занимает олимпийская чемпионка Пекина-2022 россиянка Анна Щербакова с 4419 баллами. Об этом пишет Sports.ru.

Издание Sportkp.ru отметило, что на ее позицию в рейтинге не повлияло даже отстранение от участия в чемпионате мира.

На втором месте в рейтинге также расположилась российская фигуристка. Александра Трусова набрала 3646 очка. На третьем месте спортсменка из Японии Каори Сакамото (3423), ставшая победительницей на чемпионате мира среди одиночниц в Монпелье.

Кроме того, в топ-5 попала россиянка Елизавета Туктамышева. У нее 2923 очка. Также в рейтинге присутствуют Камила Валиева (7 место, 2745 очка), Алена Косторная (9, 2565), Майя Хромых (20, 1759) и другие российские фигуристки.

В парном катании, сообщает издание, также первые строчки занимают спортсмены из России. На первом месте Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на втором - Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Фигурное катание,Майя Хромых,Александр Галлямов,Камила Валиева,Каори Сакамото,Алена Косторная,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Анастасия Мишина,Евгения Тарасова,Анна Щербакова,Владимир Морозов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители