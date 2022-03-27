Россиянка возглавила рейтинг лучших фигуристок мира

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил международный рейтинг фигуристов после прошедшего во Франции чемпионата мира по фигурному катанию.

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Первое место по-прежнему занимает олимпийская чемпионка Пекина-2022 россиянка Анна Щербакова с 4419 баллами. Об этом пишет Sports.ru.

Издание Sportkp.ru отметило, что на ее позицию в рейтинге не повлияло даже отстранение от участия в чемпионате мира.

На втором месте в рейтинге также расположилась российская фигуристка. Александра Трусова набрала 3646 очка. На третьем месте спортсменка из Японии Каори Сакамото (3423), ставшая победительницей на чемпионате мира среди одиночниц в Монпелье.

Кроме того, в топ-5 попала россиянка Елизавета Туктамышева. У нее 2923 очка. Также в рейтинге присутствуют Камила Валиева (7 место, 2745 очка), Алена Косторная (9, 2565), Майя Хромых (20, 1759) и другие российские фигуристки.