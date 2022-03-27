Синицина и Кацалапов установили мировой рекорд

Чемпионы и серебряные призеры Олимпийских игр 2022 в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов установили мировой рекорд по в произвольной программе в заключительный день Кубка Первого канала.
По сумме двух выступлений пара набрала 137,84 балла, превзойдя мировых рекордсменов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Французская пара показала лучший результат на Олимпиаде в Пекине – 137,09 балла.
В ритм-танце Кацалапов и Синицина также превзошли оппонентов, получив за прокат 93,48 балла, обновив прежнее достижение Сизерона и Попадакис Пападакис (92,73 балла).
Результат, установленный на Кубке Первого канала, не будет официально закреплен, так как был показан внутри российского чемпионата.
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) помимо отстранения самих фигуристов от соревнований отобрал у России право проведения проведения международных первенств. Несмотря на данные сообщения, Анна Щербакова продолжает возглавлять рейтинг ISU.