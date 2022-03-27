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1 час назад

Синицина и Кацалапов установили мировой рекорд

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Чемпионы и серебряные призеры Олимпийских игр 2022 в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов установили мировой рекорд по в произвольной программе в заключительный день Кубка Первого канала.

Синицина и Кацалапов установили мировой рекорд
Фото: EPA / VOSTOCK PhotoEPA / VOSTOCK Photo

По сумме двух выступлений пара набрала 137,84 балла, превзойдя мировых рекордсменов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Французская пара показала лучший результат на Олимпиаде в Пекине – 137,09 балла.

В ритм-танце Кацалапов и Синицина также превзошли оппонентов, получив за прокат 93,48 балла, обновив прежнее достижение Сизерона и Попадакис Пападакис (92,73 балла).

Результат, установленный на Кубке Первого канала, не будет официально закреплен, так как был показан внутри российского чемпионата.

Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) помимо отстранения самих фигуристов от соревнований отобрал у России право проведения проведения международных первенств. Несмотря на данные сообщения, Анна Щербакова продолжает возглавлять рейтинг ISU.

Фигурное катание,Габриэла Пападакис,Виктория Синицина,Гийом Сизерон,Никита Кацалапов,Анна Щербакова,Первый канал,
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