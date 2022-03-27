Синицина и Кацалапов установили мировой рекорд

Чемпионы и серебряные призеры Олимпийских игр 2022 в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов установили мировой рекорд по в произвольной программе в заключительный день Кубка Первого канала.

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По сумме двух выступлений пара набрала 137,84 балла, превзойдя мировых рекордсменов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Французская пара показала лучший результат на Олимпиаде в Пекине – 137,09 балла.

В ритм-танце Кацалапов и Синицина также превзошли оппонентов, получив за прокат 93,48 балла, обновив прежнее достижение Сизерона и Попадакис Пападакис (92,73 балла).

Результат, установленный на Кубке Первого канала, не будет официально закреплен, так как был показан внутри российского чемпионата.