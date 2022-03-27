Щербакова высказалась о возможном завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова прокомментировала новости о возможном завершении карьеры по итогу нынешнего сезона.
«В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущения сумбура, непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации. Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону», – приводит слова Щербаковой РИА Спорт.
Также фигуристка добавила, что это будет ее личное решение.
Щербакова победила на минувшем Кубке Первого канала (176,12 балла), который проводился для российских фигуристов вместо чемпионата мира во французском Монпелье, куда не допустили отечественных спортсменов. Второе место у Камилы Валиевой (173,88 балла). Тройку лидеров замкнула Елизавета Туктамышева (166,23 балла).
В нынешнем сезоне 17-летняя фигуристка завоевала золото Олимпийских игр 2022 в Пекине, серебро на чемпионате Европы в Таллине и бронзу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Щербакова возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU), несмотря на санкции.
Накануне ISU лишил Россию права на организацию международных стартов. Объединение также сохранило в силе отстранения российских фигуристов от участия в мировых первенствах. Данные решения со стороны союза объясняются началом Россией военной спецоперации на Украине.