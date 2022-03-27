Щербакова высказалась о возможном завершении карьеры

«В данный момент хочется отдохнуть, пока не только у меня в целом есть ощущения сумбура, непонятно, что нас ждет, буду смотреть по ситуации. Пока хочется отдохнуть от сезона, хоть он был и с яркими моментами, а дальше буду смотреть по следующему сезону», – приводит слова Щербаковой РИА Спорт.