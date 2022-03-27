Щербакова отказалась отвечать на вопрос про Трусову

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не стала отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Александрой Трусовой на пресс-конференции после Кубка Первого канала. Об этом сообщает «СЭ».
На вопрос «Все хорошо у вас в команде?» фигуристка молча кивнула.
На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Трусова расположилась на втором месте (251,73). Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Третьей стала японка Каори Сакамото.
Перед церемонией награждения Трусова устроила истерику – она заявила, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед.
Александра стала единственным призером Олимпиады-2022, кто не выступил на Кубке Первого канала.
Победу одержала команда Анны Щербаковой «Красная машина», в состав которой входили: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Акатьева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.