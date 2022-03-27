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2 часа назад

Щербакова отказалась отвечать на вопрос про Трусову

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не стала отвечать на вопрос о взаимоотношениях с Александрой Трусовой на пресс-конференции после Кубка Первого канала. Об этом сообщает «СЭ».

Щербакова отказалась отвечать на вопрос про Трусову
Фото: EPA/VOSTOCK PhotoEPA/VOSTOCK Photo

На вопрос «Все хорошо у вас в команде?» фигуристка молча кивнула.

На Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова выиграла олимпийское золото, набрав в общей сложности 255,95 балла. Трусова расположилась на втором месте (251,73). Она установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Третьей стала японка Каори Сакамото.

Перед церемонией награждения Трусова устроила истерику – она заявила, что ненавидит фигурное катание и больше никогда не выйдет на лед.

Александра стала единственным призером Олимпиады-2022, кто не выступил на Кубке Первого канала.

Победу одержала команда Анны Щербаковой «Красная машина», в состав которой входили: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Акатьева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание,Андрей Мозалев,Аделия Петросян,Каори Сакамото,Макар Игнатов,Александра Трусова,Александра Бойкова,Михаил Коляда,Дмитрий Козловский,Евгения Тарасова,Анна Щербакова,Владимир Морозов,Первый канал,
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