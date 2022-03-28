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1 час назад

Плющенко назвал лучшую фигуристку Кубка Первого канала

Газета.RuГазета.Ru

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями от прошедшего в Саранске Кубка Первого канала и назвал лучшую, по его мнению, фигуристку.

Плющенко назвал лучшую фигуристку Кубка Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чье выступление на этом турнире я бы отметил? Вероника Жилина! Кого, как не ее, я могу выделить. Она большая молодец. Хорошо прокаталась, особенно мне понравились ее прыжковые элементы, отлично исполнила!» — передает слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

Вчера завершился Кубок Первого канала в Саранске. Победу праздновала команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой. Фигуристы получат 10 млн рублей.

Последними на лед сегодня выходили представительницы прекрасного пола со своей произвольной программой. Анна Щербакова исполнила четверной флип и выиграла женский турнир, обойдя Камилу Валиеву, которая тоже исполнила один четверной прыжок — более дешевый тулуп.

В мужском турнире победу одержал Михаил Коляда. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли в танцах на льду, а Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, которые не попали на подиум на Олимпийских играх в Пекине, выиграли турнир спортивных пар.

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