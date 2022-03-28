Плющенко назвал лучшую фигуристку Кубка Первого канала

«Чье выступление на этом турнире я бы отметил? Вероника Жилина! Кого, как не ее, я могу выделить. Она большая молодец. Хорошо прокаталась, особенно мне понравились ее прыжковые элементы, отлично исполнила!» — передает слова Плющенко «Спорт-Экспресс».