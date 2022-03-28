Плющенко назвал лучшую фигуристку Кубка Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями от прошедшего в Саранске Кубка Первого канала и назвал лучшую, по его мнению, фигуристку.
«Чье выступление на этом турнире я бы отметил? Вероника Жилина! Кого, как не ее, я могу выделить. Она большая молодец. Хорошо прокаталась, особенно мне понравились ее прыжковые элементы, отлично исполнила!» — передает слова Плющенко «Спорт-Экспресс».
Вчера завершился Кубок Первого канала в Саранске. Победу праздновала команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой. Фигуристы получат 10 млн рублей.
Последними на лед сегодня выходили представительницы прекрасного пола со своей произвольной программой. Анна Щербакова исполнила четверной флип и выиграла женский турнир, обойдя Камилу Валиеву, которая тоже исполнила один четверной прыжок — более дешевый тулуп.
В мужском турнире победу одержал Михаил Коляда. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли в танцах на льду, а Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, которые не попали на подиум на Олимпийских играх в Пекине, выиграли турнир спортивных пар.