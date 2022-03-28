Фигуристка Пападакис о россиянах: «На них косо смотрят»

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выигравшая Чемпионат мира в танцах на льду, заявила, что отсутствие российских фигуристов на первенстве в Монпелье — нечто особенное. Об этом сообщает RTL Sport.

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По ее мнению, спортсмены из России потеряли доверие со стороны других фигуристов из-за спецоперации на Украине и истории с допингом на Олимпийских играх-2022.

«Отсутствие россиян на чемпионате мира — это что-то особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», — цитирует Пападакис «Газета.ру».

Это уже не первый подобный выпад в сторону российских фигуристов. Ранее американская журналистка Кристин Бреннан заявила, что рада отсутствию на Чемпионате мира русских и китайских спортсменов. Она отметила тот факт, что американская пара Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер впервые с 1979 года завоевала золото в парном катании.