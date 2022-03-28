Почему скандальную фигуристку Шаботову исключили из сборной Украины

Фигуристку Анастасию Шаботову, которая ранее выступала за Россию, но позже сменила спортивное гражданство, исключили из сборной Украины накануне ЧМ. Причиной стал лайк в соцсетях.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Как пишет "Спорт-экспресс", Шаботова поставила отметку "нравится" под видео, опубликованным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

"Ни в коем случае не радуюсь тому, что происходит на Украине, но это неизбежная специальная операция. Всем мира, спасибо", — сказал Плющенко в своем ролике.

Лайк Шаботовой увидели другие фигуристки из сборной Украины Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева. Они раскритиковали 16-летнюю спортсменку. Украинская федерация фигурного катания на коньках проинформировала о поведении Шаботовой министерство спорта, и ведомство приняло решение уволить ее.

Это уже не первый скандал с участием юной спортсменки. Шаботова, родившаяся в Москве, изначально выступала за Россию. В 2019 году во время прямого эфира в соцсетях она сделала заявление о пользе допинга для фигуристов.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют", — сказала Шаботова.

Ее слова приводит News.ru.

Отметим, что в московском ледовом дворце "Хрустальный" тренирует своих учениц Этери Тутберидзе.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что считает заявление Шаботовой чушью. То же самое сказала и тренер спортсменки Светлана Панова. Наставница отметила, что слова фигуристки, которой тогда было 13 лет, не надо воспринимать всерьез, и что не стоит из-за этого губить ее карьеру.