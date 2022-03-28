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49 минут назад

Почему скандальную фигуристку Шаботову исключили из сборной Украины

Мария Иванова

Фигуристку Анастасию Шаботову, которая ранее выступала за Россию, но позже сменила спортивное гражданство, исключили из сборной Украины накануне ЧМ. Причиной стал лайк в соцсетях.

Почему скандальную фигуристку Шаботову исключили из сборной Украины
Фото: Сергей Бобылев/ТАСССергей Бобылев/ТАСС

Как пишет "Спорт-экспресс", Шаботова поставила отметку "нравится" под видео, опубликованным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

"Ни в коем случае не радуюсь тому, что происходит на Украине, но это неизбежная специальная операция. Всем мира, спасибо", — сказал Плющенко в своем ролике.

Лайк Шаботовой увидели другие фигуристки из сборной Украины Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева. Они раскритиковали 16-летнюю спортсменку. Украинская федерация фигурного катания на коньках проинформировала о поведении Шаботовой министерство спорта, и ведомство приняло решение уволить ее.

Это уже не первый скандал с участием юной спортсменки. Шаботова, родившаяся в Москве, изначально выступала за Россию. В 2019 году во время прямого эфира в соцсетях она сделала заявление о пользе допинга для фигуристов.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В "Хрустальном" пьют или не пьют? Конечно, пьют", — сказала Шаботова.

Ее слова приводит News.ru.

Отметим, что в московском ледовом дворце "Хрустальный" тренирует своих учениц Этери Тутберидзе.

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что считает заявление Шаботовой чушью. То же самое сказала и тренер спортсменки Светлана Панова. Наставница отметила, что слова фигуристки, которой тогда было 13 лет, не надо воспринимать всерьез, и что не стоит из-за этого губить ее карьеру.

Однако после скандала Шаботова заняла на юниорском турнире 14-е место из 18-ти возможных, тогда как в предыдущем сезоне она побеждала. Позже Федерация фигурного катания на коньках Москвы разрешила спортсменке выступать за Украину.

Фигурное катание,Анастасия Шаботова,Этери Тутберидзе,Светлана Панова,Анастасия Архипова,Александр Горшков,Евгений Плющенко,
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