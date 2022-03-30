«На них косо смотрят». Французская фигуристка порадовалась ЧМ без россиян

Соревнования танцоров на чемпионате мира в Монпелье предсказуемо завершились победой французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Это уже пятое золото в их карьере, но огромной радости привыкшим к такому положению дел фигуристам оно не принесло. Большее воодушевление спортсменка испытала, когда узнала, что на турнире не будет их основных конкурентов из России Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Пападакис призналась, что испытывает облегчение от изгнания российских фигуристов с чемпионата мира.
Естественно, что её дерзкие слова не остались без ответа. Они привели в ярость наших экспертов, раскритиковавших французскую чемпионку за узкое мышление и неспортивное поведение. В стороне не остался и тренер Синициной и Кацалапова.
Чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье стал одним из скучнейших турниров подобного уровня за последние годы. Из-за отсутствия россиян конкуренция во всех видах заметно снизилась, и медали получили спортсмены, чьи шансы на награды раньше были незначительны. Этот факт не мог не порадовать зарубежную публику: канадские и американские журналисты говорили об отсутствии наших атлетов чуть ли не больше, чем о триумфаторах соревнований. «Нет России — нет проблем», — писали они, но, по сути, пресса сама подогревала конфликт между нашими спортсменами и остальным миром.
Скандала можно было бы избежать, если бы в этот спор не вмешались сами фигуристы. Большинство из них до последнего держало нейтралитет и не позволяло себе высказываться, понимая, что спортсмены никак не вовлечены в политику. Однако, видимо, не все так считают… Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис молчать не стала и выдала нелицеприятный комментарий об отсутствии россиян во Франции.
«Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», — заявила фигуристка.
Слова Пападакис прозвучали как явный намёк на то, что наказание, которое назначил Международный союз конькобежцев, вполне справедливое. Естественно, что на просторах нашей страны с этим не согласились: права фигуристов были нарушены. Российские эксперты резко отреагировали на выпад Габриэлы, раскритиковав её за узкое мышление и искажение фактов.
«Открываю новости фигурного катания и читаю такие высказывания Габриэлы Пападакис об отсутствии наших фигуристов… Я всегда считала, что победа в спорте важна, когда ты соревнуешься с равными и сильными соперниками, а спорт и политика — две абсолютно разные вещи. Но с позиции сильного спортсмена, уверенного в себе, олимпийской чемпионки, многократной чемпионки мира и Европы слышать такую оценку, на мой взгляд, мало того, что неспортивно, так еще и недостойно. Заставляет задуматься, а где настоящий спортивный дух?» — написала в соцсетях олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
Поддержал её мнение президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.
«Что касается слов Пападакис, то они себя так ощущают. Они понимают, что чемпионат мира без русских — профанация. Думаю, Пападакис осознаёт, что без соперничества с нашими фигуристами все медали этого турнира — туфта. Именно этим я объясняю такие слова», — сказал он.
Более жёстко высказались заслуженные тренеры Александр Жулин и Татьяна Тарасова.
«Ну молодец, что сказала. Это выдающаяся пара, которая очень хорошо катается. Сейчас весь мир заявляет, что мы изгои, что мы какие-то страшные существа. Думаю, они очень скоро разберутся и поймут, что такие слова и их европейское поведение во всех смыслах приведут их к краху. Пусть говорят, что хотят», — отметил Жулин.
«Думаю, что свободно дышать им недолго осталось», — добавила Тарасова.
Крах, о котором говорили Александр Вячеславович и Татьяна Анатольевна, заключается в том, что зарубежные чиновники заблуждаются на тот счёт, будто российский спорт рухнет в условиях изоляции. Кубок Первого канала в Саранске показал, что мотивации у наших фигуристов не занимать, а функционеры готовы поддержать их и обеспечить всем, чтобы они могли реализовать свой потенциал.
«Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая, все у нас плохие. То, что наши самые сильные — это факт. Чемпионат мира без российских фигуристов — неполноценный. Нам надо продолжать тренироваться, отстаивать наши позиции. Нужно делать как можно больше и качественнее турниры внутри страны, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя в порядке, в безопасности и защищёнными нашим государством», — такова позиция двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, и с ним трудно не согласиться.
В ФФККР уже готовят план по развитию соревновательной сетки в следующем сезоне. Почётный президент организации Валентин Писеев рассказал, что у России есть друзья из соседних государств, которые поддерживают нашу федерацию. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев также обмолвился, что завершаются переговоры о приглашении ведущих спортсменов мира на российские старты.
«Я считаю, что такие турниры нужно проводить пару раз в год. Они не позволят расслабиться нашим мастерам, которые так красиво выступили в Саранске. Обязательно надо проводить подобные турниры в разных городах, где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке, чтобы люди там не были обделены. Наши великие спортсмены будут туда приезжать, чтобы дети с родителями могли прийти и посмотреть на выступления наших лучших фигуристов.
Уровень мирового фигурного катания без наших спортсменов будет только падать. У нас уже есть опыт Советского Союза, когда мы были одни, но мастерство у нас не падало. Мы победим всех и везде. Будем готовиться к международным стартам, чтобы прославлять нашу Родину — Россию», — оптимистично смотрит в будущее Ренат Лайшев.
Очень хочется надеяться, что он прав и мы сможем наслаждаться выступлениями российских фигуристов ещё долгие годы.