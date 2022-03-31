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39 минут назад

Тарасова высказалась о решении Щербаковой остаться

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 4

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение российской фигуристки Анны Щербаковой продолжить карьеру. Ранее спортсменка заявила, что продолжит выступать. При этом после Кубка Первого канала она признавала, что рассматривает возможность завершения карьеры, учитывая отстранение российских фигуристов от международных соревнований.

Тарасова высказалась о решении Щербаковой остаться в спорте
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Я очень рада тому, что Анна Щербакова будет продолжать кататься! Она настоящий спортсмен, настоящая чемпионка. Насколько долго она будет продолжать выступать? Кто может это сказать, посмотрим», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым. Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пекине (Китай) в одиночном катании.

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Фигурное катание,Российские спортсменки,Микеле Антонов,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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