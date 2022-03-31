Щербакова озвучила свое решение по дальнейшей карьере

Победительница Олимпийских игр и чемпионата мира по фигурному катанию Анна Щербакова продолжит спортивную карьеру. Об этом фигуристка рассказала в эфире "Первого канала".
Ранее Щербакова заявила, что общая внешняя обстановка может напрямую повлиять на решение о продолжении карьеры.
"Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели дальше, так что хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях. Потому что это заряжает меня", - сказала фигуристка.
Щербаковой 18 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр в Пекине, чемпионкой мира 2021 года и трехкратной победительницей чемпионатов России.
1 марта Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Российские фигуристы были вынуждены пропустить мировое первенство в Монпелье. Сильнейшие российские фигуристы приняли участие в Кубке Первого канала, который прошел в Саранске с 24 по 27 марта. Победу в соревнованиях одержала команда Щербаковой.