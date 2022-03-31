Щербакова озвучила свое решение по дальнейшей карьере

Победительница Олимпийских игр и чемпионата мира по фигурному катанию Анна Щербакова продолжит спортивную карьеру. Об этом фигуристка рассказала в эфире "Первого канала".

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Ранее Щербакова заявила, что общая внешняя обстановка может напрямую повлиять на решение о продолжении карьеры.

"Я продолжаю кататься, у меня все такие же цели дальше, так что хочу тренироваться, выступать, показывать свой максимум на каждых соревнованиях. Потому что это заряжает меня", - сказала фигуристка.

Щербаковой 18 лет, она тренируется под руководством Этери Тутберидзе и представляет отделение "Хрустальный" Центра спорта и образования "Самбо-70". Фигуристка является чемпионкой Олимпийских игр в Пекине, чемпионкой мира 2021 года и трехкратной победительницей чемпионатов России.