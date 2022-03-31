Медведева объяснила участие в откровенной фотосессии

Фигуристка Евгения Медведева впервые прокомментировала участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Двукратная чемпионка мира рассказала, что позволило ей преодолеть стеснение перед съемкой.
«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то подуспокоилась», - рассказала фигуристка в интервью Maxim.
Евгения призналась, что не нравилась себе в возрасте с 19 до 21 года. На восприятие красоты, по ее словам, повлияли фотографии других девушек в социальных сетях.
«Сейчас этот этап прошел. Мне начинает нравиться то, во что я действительно вкладываюсь: я сменила стрижку, ухаживаю за волосами, привела кожу в порядок», - рассказала спортсменка.
По словам Евгении, фотосессия стала большим шагом к принятию собственной сексуальности. Девушка призналась, что готова к критике из-за участия в этой съемке.
«Наверное, многие среагируют: «Вот, Женя оголилась, пошло-поехало, девку понесло». Многие просто привыкли, что я очень консервативная спортсменка. Но если с другой стороны посмотреть, то мне уже не 17 и не 18 лет», – сказала Медведева.
Евгения Медведева попала на обложку апрельского номера Maxim. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала фигуристку после публикации откровенной фотосессии. Она отметила, что снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.