Тарасова оценила уровень российских соревнований по фигурному катанию

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень российских соревнований. Заслуженный тренер СССР считает, что уровень зарубежных и отечественных турниров разный.
«Посмотрите, как сейчас выступали наши девочки. Прекрасно. Или вы российские турниры за соревнования не считаете? Да, российский и международный уровень турниров разный. И у нас он выше», – сказала Тарасова в интервью «СЭ».
В марте Международный союз конькобежцев ISU отстранил российских фигуристов от участия в европейских соревнованиях. Россияне не смогли поехать на чемпионат мира, который проходил во французском Монпелье. Вместо этого фигуристы приняли участие в Кубке Первого канала.
Победителем турнира стала команда «Красная машина». Капитан команды – Анна Щербакова, которая по итогам выступления набрала 145 очков.
Команда «Время первых» во главе с Марком Кондратюком смогла набрать 141 балл.
«Красная машина» выиграла 10 млн рублей, команда Кондратюка – 7, 5 млн.