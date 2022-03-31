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1 час назад

Тарасова оценила уровень российских соревнований по фигурному катанию

Спорт день за днем

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила уровень российских соревнований. Заслуженный тренер СССР считает, что уровень зарубежных и отечественных турниров разный.

Тарасова оценила уровень российских соревнований по фигурному катанию
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

«Посмотрите, как сейчас выступали наши девочки. Прекрасно. Или вы российские турниры за соревнования не считаете? Да, российский и международный уровень турниров разный. И у нас он выше», – сказала Тарасова в интервью «СЭ».

В марте Международный союз конькобежцев ISU отстранил российских фигуристов от участия в европейских соревнованиях. Россияне не смогли поехать на чемпионат мира, который проходил во французском Монпелье. Вместо этого фигуристы приняли участие в Кубке Первого канала.

Победителем турнира стала команда «Красная машина». Капитан команды – Анна Щербакова, которая по итогам выступления набрала 145 очков.

Команда «Время первых» во главе с Марком Кондратюком смогла набрать 141 балл.

«Красная машина» выиграла 10 млн рублей, команда Кондратюка – 7, 5 млн.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,Первый канал,
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