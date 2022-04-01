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2 часа назад

Maxim опубликовал полную версию фотосессии Медведевой

Вероника Полынина

Журнал Maxim опубликовал полную версию фотосессии двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Maxim опубликовал полную версию фотосессии Медведевой
Фото: ТАССТАСС

Всего опубликовано шесть снимков, на которых Медведева предстала в купальниках разных цветов и фасонов.

Медведева также дала больше интервью Maxim, в котором рассказала о детстве в спорте, цене побед, мужчинах, планах на будущее и о том, как решилась на откровенные съемки.

maximonline.ru

Фотосессия Медведевой в мужском журнале вызвала массу споров. Участие фигуристки в откровенной фотосессии уже прокомментировали тренеры Татьяна Тарасова, Александр Жулин, спортсмены Марк Кондратюк, Анастасия Скопцова, медиаменеджер Тина Канделаки, бывший партнер Медведевой по «Ледниковому периоду» Даня Милохин и другие.

«Она голая? Прекрасно»: Тарасова о новой фотосессии Медведевой

Отметим, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Медведеву. Она отметила, что снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.

Номер поступил в продажу 1 апреля.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Анастасия Скопцова,Евгения Медведева,Александр Жулин,Татьяна Тарасова,Тина Канделаки,
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