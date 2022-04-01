Maxim опубликовал полную версию фотосессии Медведевой

Журнал Maxim опубликовал полную версию фотосессии двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего опубликовано шесть снимков, на которых Медведева предстала в купальниках разных цветов и фасонов.

Медведева также дала больше интервью Maxim, в котором рассказала о детстве в спорте, цене побед, мужчинах, планах на будущее и о том, как решилась на откровенные съемки.

maximonline.ru

Фотосессия Медведевой в мужском журнале вызвала массу споров. Участие фигуристки в откровенной фотосессии уже прокомментировали тренеры Татьяна Тарасова, Александр Жулин, спортсмены Марк Кондратюк, Анастасия Скопцова, медиаменеджер Тина Канделаки, бывший партнер Медведевой по «Ледниковому периоду» Даня Милохин и другие.

Отметим, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала Медведеву. Она отметила, что снимки популяризуют фигурное катание, а спортсменка может делать то, что ей нравится.