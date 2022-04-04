Евгения Медведева не смогла чисто откатать новую программу

На гала-вечере «Ледниковый период» Женя представила новый номер от Ильи Авербуха. Но с первой попытки откатать его чисто не получилось.

В разгар сезона ледовых шоу любители фигурного катания получили роскошный подарок от Ильи Авербуха. Его гала-вечер «Ледниковый период» позволил зрителям насладиться катанием лучших фигуристов России и звёзд популярного телепроекта. На лёд также вышла Евгения Медведева, объединившая в себе оба этих звания. Двукратная чемпионка мира представила новый показательный номер от мэтра хореографии и восхитила болельщиков удивительным перевоплощением. Даже обидное падение не смазало впечатления от её феноменального проката.

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В конце концов, Жене простительно всё!

Новый номер и красное платье

Олимпийский сезон у фигуристов выдался непростым из-за невероятно высокой конкуренции и нервного напряжения перед главным турниром четырёхлетия. Поэтому болельщики поддерживали их как могли, даря свою любовь и внимание. Неудивительно, что теперь спортсмены захотели отблагодарить преданных фанатов прекрасными выступлениями в шоу: некоторые из них не покладая рук трудятся в различных проектах, не только зарабатывая на жизнь в это непростое время, но и радуя поклонников качественным катанием, которого, например, не было на чемпионате мира в Монпелье и ещё долго не предвидится на крупных международных стартах. Особенно приятно, что фигуристы пытаются придумать что-то новое, экспериментируя со стилем и контентом. Марк Кондратюк, Евгений Семененко, пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — все они ищут необычные подходы к хореографии, воплощая самые смелые идеи в оригинальных постановках. Но успешнее всех с этой задачей справилась, как ни странно, спортсменка, которая уже давно не выходила на соревновательный лёд.

Евгения Медведева триумфально вернулась на большую арену и выступила в шоу Ильи Авербуха с новым показательным номером. В этот раз мэтр хореографии предложил Жене очень сложный многогранный образ — страстный, но вместе с тем трогательный. Тем не менее фигуристка с ним совладала: под пронзительный вокал Димаша Кудайбергена в песне «Your love» Медведева, одетая в длинное ярко-алое платье, вырезала фигуры на катке, попадая во все музыкальные акценты. Лёгкая, чувственная, она приковывала восхищённые взгляды и вызывала мурашки по коже. После завершения её выступления зал взорвался аплодисментами: зрители стоя приветствовали двукратную чемпионку мира, едва сдерживая слёзы счастья.

Падение — тренд шоу?

По традиции этого года не обошлось без форс-мажоров: Медведева слегка смазала выезд с тройного сальхова и упала на… гидроблейде. С виду это достаточно простой элемент — спиральное вращение с опорой на лёд двумя руками, но ни Майя Хромых, ни Юдзуру Ханю, визитной карточкой которых стал гидроблейд, с вами не согласятся. Подобная связка сложна в исполнении, так как заход и выход из основного положения делаются на одной ноге, а значит, высока вероятность потерять равновесие. Именно это произошло с Женей, которая ошиблась, споткнувшись на выезде. При этом спортсменка красиво вышла из ситуации, прокатившись по льду и тут же приняв эстетичную позу. Выглядело, словно так и было задумано, что заслуживает отдельного уважения.

Корить фигуристку за помарку нет никакого смысла: в остальном её прокат был замечательным, и небольшая заминка на одном из элементов никак этого не изменит. Кроме того, сбой Медведевой очень просто объяснить: спортсменка не имела достаточно времени на подготовку. За пару дней до гала-вечера она каталась в шоу «Влюблённые в фигурное катание», а также участвовала там как ведущая. Физически двойная работа выматывает (даже Алексей Ягудин не рискнул и кататься, и развлекать толпу со сцены), так что неудивительно, что Женя не восстановилась до конца.

Даже действующие фигуристы, форма которых заметно выше, в конце сезона дают слабину. Внезапно упал с дорожки шагов Марк Кондратюк на Кубке Первого канала, за ним повторила ошибку Елизавета Туктамышева на шоу в Москве. Завершила этот список Медведева. Видимо, чтобы поддержать друзей и соответствовать тренду. Как бы то ни было, нет никаких сомнений, что в будущем Женя исполнит новую постановку чисто, и тогда весь мир замрёт в благоговении. Яркая, эффектная, она не сможет оставить кого-то равнодушным.