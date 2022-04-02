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1 час назад

Ягудин одним словом охарактеризовал Тутберидзе

Елена Прошина

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин одним словом охарактеризовал тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает издание «Татар-Информ».

Ягудин одним словом охарактеризовал Тутберидзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда все становится понятным, был ли правильным тот или иной переход. Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова - все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и всё. Она гениальный тренер», - сказал Ягудин.

Он отметил, что пока в планах российских фигуристов показательные выступления не только в РФ и Белоруссии, но и в нескольких «экзотических для нашего вида спорта странах».

«Будем по возможности что-то придумывать», - сказал Ягудин.

Он добавил, что в трудное кризисное время только непрестанная работа может сотворить все «чудеса, выливающиеся в медали на турнирах».

«Никто и никогда ничего за тебя не сделает, кроме тебя самого», - сказал наставник.

Накануне в Москве на льду «Мегаспорт Арена» прошёл фестиваль «Влюблённые в фигурное катание».

«Из тюрьмы вернулась»: раскрыто состояние Тутберидзе после ОИ

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алексей Ягудин,
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