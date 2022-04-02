Ягудин одним словом охарактеризовал Тутберидзе

«Работу тренера нужно оценивать по результатам, тогда все становится понятным, был ли правильным тот или иной переход. Загитова, Медведева, Щербакова, Валиева, Трусова - все они чемпионы и призеры Олимпийских игр. Вот и всё. Она гениальный тренер», - сказал Ягудин.