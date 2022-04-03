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1 час назад

Фигуристка Синицина рассказала о падении на шоу "Ледниковый период"

Газета.Ru

Фигуристка Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым рассказала о падении на шоу «Ледниковый период».

Синицина рассказала о падении на шоу "Ледниковый период"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось. Хочу со стороны посмотреть. Спорт — бывает больно», — написала Синицина в Telegram.

На Олимпийских играх 2022 года Синицина и Кацалапов выиграли серебро.

Ранее олимпийские чемпионы Пекина-2022 в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов ответили на вопрос о продолжении своей карьеры.

«Мы готовы ответить на все вопросы о будущем, просто от нас ничего не зависит.

Этой весной мы заявлены в тур Этери Тутберидзе, выступим на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой 15 и 16 апреля, а также нас можно будет увидеть в нескольких городах в туре Ильи Авербуха. Надеемся, что все это состоится и переносов не будет.

Что касается следующего сезона, то пока мы хотим отдохнуть, но, конечно, планируем кататься дальше. У нас сейчас большая окрыленность на льду, мы получаем огромное удовольствие от того, что делаем», — сказал Кацалапов.

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