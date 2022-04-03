Синицина рассказала о падении на шоу "Ледниковый период"

Этой весной мы заявлены в тур Этери Тутберидзе, выступим на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой 15 и 16 апреля, а также нас можно будет увидеть в нескольких городах в туре Ильи Авербуха. Надеемся, что все это состоится и переносов не будет.