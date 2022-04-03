Загитова задумалась о переходе в конный спорт

«Сегодня я каталась на лошади, и очень мне понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного. Я думаю, что так она меня так поблагодарила. И я задумываюсь перейти в конный спорт», – поделилась Загитова в телеграм-канале «Неопознанные».