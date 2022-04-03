Загитова задумалась о переходе в конный спорт

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что задумывается о переход в конный спорт.
«Сегодня я каталась на лошади, и очень мне понравилось, за исключением одного чиха, но ничего страшного. Я думаю, что так она меня так поблагодарила. И я задумываюсь перейти в конный спорт», – поделилась Загитова в телеграм-канале «Неопознанные».
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова завоевала золото в одиночном катании и серебро в командных соревнованиях. В 2018 году фигуристка стала чемпионкой Европы, а в 2019-ом чемпионкой мира. На чемпионате Европы-2019 в Минске Загитова завоевала серебро в одиночном катании.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры. Она заявила, что ей не хватает физической формы для выступления на крупных соревнованиях.В 2021 году фигуристка была исключена из состава сборной России.
В 2020 году Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период». На Олимпиаде-2022 в Пекине фигуристка работала в качестве корреспондента «Первого канала».