Синицина рассказала о падении на шоу «Ледниковый период»

«Мои хорошие! Со мной всё хорошо! Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт – бывает больно», — написала она в соцсетях.