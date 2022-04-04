Синицина рассказала о падении на шоу «Ледниковый период»

Фигурист Никита Кацалапов не удержал во время выступления на «Ледниковом периоде» свою партнершу Викторию Синицыну. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсменка отбила локоть, спину и голову.
Во время проката программы «Там нет меня» танцоры совершили ошибку. Во время исполнения вращательной поддержки Синицына соскользнула с плеч Никиты, а партнер не сумел ее удержать. Девушка с полутораметровой высоты упала на лед.
Несмотря на боль, Виктория докатала выступление до конца, даже не показав эмоций. После она отнеслась к ситуации с юмором.
«Мои хорошие! Со мной всё хорошо! Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт – бывает больно», — написала она в соцсетях.
Напомним, что после Олимпиады Синицына и Кацалапов признавались, что стали получать ещё больше удовольствия на льду, благодаря чему решили продолжить спортивную карьеру.