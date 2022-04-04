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1 час назад

«Отбила локоть, спину и голову»: Синицына упала во время выступления

Елена Прошина

Фигурист Никита Кацалапов не удержал во время выступления на «Ледниковом периоде» свою партнершу Викторию Синицыну. Как сообщает «Чемпионат.com», спортсменка отбила локоть, спину и голову.

Синицина рассказала о падении на шоу «Ледниковый период»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во время проката программы «Там нет меня» танцоры совершили ошибку. Во время исполнения вращательной поддержки Синицына соскользнула с плеч Никиты, а партнер не сумел ее удержать. Девушка с полутораметровой высоты упала на лед.

Несмотря на боль, Виктория докатала выступление до конца, даже не показав эмоций. После она отнеслась к ситуации с юмором.

«Мои хорошие! Со мной всё хорошо! Не переживайте. Отбила всего лишь локоть, спину и голову, но всё хорошо. Вскочила быстро и даже не поняла, что случилось! Хочу со стороны посмотреть. Спорт – бывает больно», — написала она в соцсетях.

Напомним, что после Олимпиады Синицына и Кацалапов признавались, что стали получать ещё больше удовольствия на льду, благодаря чему решили продолжить спортивную карьеру.

Фигурное катание,Виктория Синицына,Никита Кацалапов,
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