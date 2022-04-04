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2 часа назад

Фигуристка Туктамышева описала тренера Мишина тремя словами

Елена Прошина

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева описала своего тренера Алексея Мишина тремя словами. В эфире радио «Зенит» она назвала его мудрым, умным и понимающим человеком.

Туктамышева описала тренера Мишина тремя словами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мудрый, умный, понимающий — по крайней мере со мной. Конечно, он бывает строгим в силу своей профессии, но мы всегда пытаемся найти компромисс. Мы хорошо понимаем друг друга, очень рада, что жизнь свела меня с этим великим, прекрасным человеком», — сказала Туктамышева.

Также фигуристка вспомнила о первой встрече с Мишиным.

«Помню, как к нему пришла. Это был по-моему 2006 год и я выступала на соревнованиях его имени в Белгороде. Алексей Николаевич меня там заметил и пригласил к себе на стажировку вместе с моим тренером. И так можно сказать началась наша история», — заключила она.

Стоит отметить, что Туктамышева также является победительницей финала Гран-при и чемпионкой России. Фигуристка входила в запасной состав сборной РФ на Олимпиаде-2022, но участия в соревнованиях в итоге не приняла.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,Зенит,
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