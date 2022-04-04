Туктамышева описала тренера Мишина тремя словами

«Помню, как к нему пришла. Это был по-моему 2006 год и я выступала на соревнованиях его имени в Белгороде. Алексей Николаевич меня там заметил и пригласил к себе на стажировку вместе с моим тренером. И так можно сказать началась наша история», — заключила она.