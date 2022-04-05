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17 минут назад

Роднина о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Когда речь идет о безопасности и интересах страны и всего народа, смена сборной – дело не самое правильное»

Sports.ru

«Менять спортивное гражданство или нет, фигуристы будут решать сами, каждый в отдельности. Будет ли переход в другую сборную считаться предательством? В данном случае, если это будет касаться известных спортсменов, это будет восприниматься очень болезненно.

Роднина высказалась о возможной смене гражданства фигуристами
Фото: Sports.ruSports.ru

Кто-то посчитает это предательством, кто-то – просто будет осуждать за такое решение. В ситуации, когда речь идет о безопасности и интересах страны и всего народа, смена сборной – дело не самое правильное, на мой взгляд.

Да, спортсмены хотят выступать на международной арене, но есть определенные обстоятельства и ограничения, которые диктует нам действительность. То, что массовый отток наших спортсменов вызовет негативную реакцию – это факт. А вот уже давать оценку этой негативности я не берусь.

Лично я считаю, что каждый случай надо будет рассматривать отдельно, а не осуждать всех сразу. Если говорить о наших фигуристках, то это в основном несовершеннолетние спортсменки. То есть принимать решения за них будут родители, значит, обсуждать и осуждать правильнее будет родителей и тренеров, а не их самих.

В целом это вопрос очень сложный, у меня, слава богу, такого примера в карьере не было, хотя после распада СССР у нас очень многие спортсмены стали выступать за страны, в которых даже катков не было. Тогда такая возможность появилась, многие ею воспользовались.

Но я хочу повторить: времена очень разные, и каждое время диктует свои условия и правила. Мы не можем со стопроцентной уверенностью сказать, что будет через год, два или десять. Поэтому пока ничего не началось, выводы делать рано», – сказала Роднина.

Фигурное катание,
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