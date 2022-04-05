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2 часа назад

«Преступники отбирают жизнь»: Тарасова о смене гражданства фигуристами

News.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что в сложившейся непростой ситуации смена спортивного гражданства фигуристами не будет восприниматься как предательство, сообщает Sport24. Тарасова считает, что предателем является Международный союз конькобежцев (ISU), который, отстранив российских фигуристов от международных соревнований, лишил их жизни.

«Преступники отбирают жизнь»: Тарасова о смене гражданства фигуристами
Фото: ТАССТАСС

В данной ситуации переход в другую сборную — не предательство. Преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов. Не мы виноваты в этом, а ISU. Это они предатели. Поэтому в данном случае смена спортивного гражданства не будет считаться предательством, на мой взгляд. Я осуждать спортсменов за их решение точно не буду, — заявила Тарасова.

1 марта ISU отстранил российских фигуристов от международных турниров под своей эгидой.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в командном турнире по фигурному катанию Марк Кондратюк заявил, что даже в случае острой необходимости не сменит спортивное гражданство.

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