Тарасова прокомментировала смену спортивного гражданства фигуристами

«В данной ситуации переход в другую сборную — не предательство. Преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов. Не мы виноваты в этом, а ISU. Это они предатели. Поэтому в данном случае смена спортивного гражданства не будет считаться предательством, на мой взгляд. Я осуждать спортсменов за их решение точно не буду», — сказала Тарасова.