Тарасова прокомментировала смену спортивного гражданства фигуристами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что смена спортивного гражданства фигуристами на фоне сложившейся ситуации не будет восприниматься как предательство. Как сообщает Sport24, наставница считает, что настоящим предателем является Международный союз конькобежцев (ISU).
«В данной ситуации переход в другую сборную — не предательство. Преступники из ISU отбирают жизнь наших спортсменов. Не мы виноваты в этом, а ISU. Это они предатели. Поэтому в данном случае смена спортивного гражданства не будет считаться предательством, на мой взгляд. Я осуждать спортсменов за их решение точно не буду», — сказала Тарасова.
Напомним, что в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, в том числе и от ближайшего чемпионата мира во французском Монпелье.