«Жесткий человек»: Вяльбе поделилась мнением о Тутберидзе

«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, она жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать. Я не осуждаю и не обсуждаю Этери Георгиевну — у нее своя методика, которая дает результат. Преклоняюсь перед ней как тренером, но я работаю иначе», — заявила Вяльбе.