«Жесткий человек»: Вяльбе поделилась мнением о Тутберидзе

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Как сообщает Чемпионат.com, руководитель спортивной организации назвала наставницу фигуристов «жестким» человеком, однако, по ее мнению, в спорте «не должно быть иначе».
«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, она жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать. Я не осуждаю и не обсуждаю Этери Георгиевну — у нее своя методика, которая дает результат. Преклоняюсь перед ней как тренером, но я работаю иначе», — заявила Вяльбе.
Напомним, что Этери Тутберидзе работает со спортсменами в одиночном и парном катаниях. Она обучала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. Также среди ее подопечных серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева и вице-чемпионка Игр Алена Косторная. Начиная с сезона 2018 года все постановки Тутберидзе осуществляет в паре с Даниилом Глейхенгаузом.