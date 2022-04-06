Жулин надеется на положительное решение ISU по российским фигуристам

"От меня, к сожалению, ничего не зависит, - сказал Жулин. - Будем ждать, чем это дело кончится, и очень надеяться, что нас не уберут из системы ISU и оставят российских фигуристов [на международной арене]. Какая-то теплится надежда, что политика и спорт - две разные вещи".