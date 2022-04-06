Жулин надеется на положительное решение ISU по российским фигуристам

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Александр Жулин надеется на положительное решение Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских фигуристов и их скорое возвращение на международную арену. Об этом тренер рассказал ТАСС в среду.
"От меня, к сожалению, ничего не зависит, - сказал Жулин. - Будем ждать, чем это дело кончится, и очень надеяться, что нас не уберут из системы ISU и оставят российских фигуристов [на международной арене]. Какая-то теплится надежда, что политика и спорт - две разные вещи".
1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Во вторник пресс-служба ISU сообщила, что опросит национальные федерации по поводу дальнейших действий организации из-за ситуации на Украине.