Радионова предрекла уход спонсоров из фигурного катания

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова считает, что мировое фигурное катание самостоятельно создает сложную ситуацию, отстраняя российских спортсменов от соревнований, так как все спонсоры и рекламодатели прекратят сотрудничество без участия россиян.
— Главная аудитория фигурного катания — это болельщики из России и Японии. Если мировое фигурное катание лишится российской аудитории, то уйдут спонсоры, реклама. Они сами себя загоняют в такую сложную ситуацию.
Когда наших ребят не пустили на чемпионат мира, то у нас были проведены альтернативные соревнования в эти же даты. Интерес был огромный, все забыли про турнир во Франции. Я не смотрела ЧМ, так как не было интриги, эмоции, которые делают наши спортсмены.
В женском одиночном катании победила девочка, которая не прыгает четверные. Наши девочки раздвигают рамки, а она выиграла с тем контентом, который исполняли 10 лет назад, — сказала Радионова в эфире «Есть тема».
В конце февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Международный союз конькобежцев (ISU) последовал этим рекомендациям.