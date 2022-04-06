Радионова предрекла уход спонсоров из фигурного катания

Когда наших ребят не пустили на чемпионат мира, то у нас были проведены альтернативные соревнования в эти же даты. Интерес был огромный, все забыли про турнир во Франции. Я не смотрела ЧМ, так как не было интриги, эмоции, которые делают наши спортсмены.