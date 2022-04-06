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1 час назад

«Мировое фигурное катание загоняет себя в сложную ситуацию. Без россиян уйдут все спонсоры» — Радионова

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Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова считает, что мировое фигурное катание самостоятельно создает сложную ситуацию, отстраняя российских спортсменов от соревнований, так как все спонсоры и рекламодатели прекратят сотрудничество без участия россиян.

Радионова предрекла уход спонсоров из фигурного катания
Фото: ТАССТАСС

— Главная аудитория фигурного катания — это болельщики из России и Японии. Если мировое фигурное катание лишится российской аудитории, то уйдут спонсоры, реклама. Они сами себя загоняют в такую сложную ситуацию.

Когда наших ребят не пустили на чемпионат мира, то у нас были проведены альтернативные соревнования в эти же даты. Интерес был огромный, все забыли про турнир во Франции. Я не смотрела ЧМ, так как не было интриги, эмоции, которые делают наши спортсмены.

В женском одиночном катании победила девочка, которая не прыгает четверные. Наши девочки раздвигают рамки, а она выиграла с тем контентом, который исполняли 10 лет назад, — сказала Радионова в эфире «Есть тема».

В конце февраля исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Международный союз конькобежцев (ISU) последовал этим рекомендациям.

Фигурное катание,Елена Радионова,
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