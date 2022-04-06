Фигуристка Медведева рассказала, почему не работает тренером

"Сейчас я катаюсь в шоу. Как тренер не работаю, пока что не хочу. Спортсмен может прожить жизнь двух людей? Что-то в этом есть. Действительно, есть такие люди, которые катаются-катаются, а потом такие: надоело, буду пекарем". Ну это грубо говоря. И абсолютно меняют сферу деятельности", — сказала Медведева.