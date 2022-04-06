Фигуристка Медведева рассказала, почему не работает тренером

Российская фигуристка Евгения Медведева в эфире Comedy Radio ответила, поему не работает тренером.
"Сейчас я катаюсь в шоу. Как тренер не работаю, пока что не хочу. Спортсмен может прожить жизнь двух людей? Что-то в этом есть. Действительно, есть такие люди, которые катаются-катаются, а потом такие: надоело, буду пекарем". Ну это грубо говоря. И абсолютно меняют сферу деятельности", — сказала Медведева.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Официально о завершении профессиональной карьеры Медведева не заявляла.