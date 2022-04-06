Тарасова заступилась за российских спортсменов, меняющих гражданство

После санкций к России несколько атлетов приняли решения стать подданными других стран.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о смене гражданства российскими спортсменами.
«Я думаю, спортсменов, меняющих гражданство, порицать не нужно. Это их выбор. Да и пока никто этого не делает. Не нужно нагнетать», - приводит слова наставницы «СЭ».
Напомним, что ряд международных организаций приняли решение отстранить российских спортсменов от соревнований. Также Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров. После этого несколько атлетов стали подданными других стран.