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1 час назад

Татьяна Тарасова прокомментировала распад четырёх российских пар в танцах на льду

Чемпионат.com

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала распад четырёх российских пар в танцах на льду.

Татьяна Тарасова прокомментировала распад четырёх российских пар
Фото: РИАРИА

«Распались четыре пары? Боже мой! Чего это они? Хорошего в этом, конечно, ничего нет, но и критичного тоже. Ничего страшного. В этом возрасте всегда распадаются пары: кто-то не находит общий язык, кто-то заканчивает кататься. Образовались новые дуэты. Ребята молодые, у них всё впереди. Говорить о том, на кого можно будет рассчитывать в следующее олимпийское четырёхлетие, пока однозначно рано. Надо, чтобы прошли соревнования, мы посмотрели, кто и как катается. Это не просто так тыкнуть пальцем в небо», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Фигурное катание,Валентина Сивкович,Татьяна Тарасова,
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