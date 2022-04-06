Жулин высказался о смене гражданства спортсменами

«Как российские люди будут выглядеть, выступая не за Россию? Не будут ли их закидывать тухлыми яйцами и помидорами? Вы можете представить, что Анна Щербакова поменяет гражданство и будет представлять другую страну? Все же понимают, кто она. Знают, что она русская, а всех русских сейчас уничтожают и считают изгоями», — предостерег спортсменов Жулин.