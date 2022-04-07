Плющенко призвал коллег не менять спортивное гражданство

Евгений Плющенко призвал российских спортсменов не менять спортивное гражданство. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию заявил об этом изданию Sport24.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Плющенко отметил, что это личное дело каждого, но лично он менять гражданство не стал бы. Плющенко призвал успокоиться.

«Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», — сказал фигурист, выступавший в одиночном катании.