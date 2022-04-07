Плющенко призвал коллег не менять спортивное гражданство

Евгений Плющенко призвал российских спортсменов не менять спортивное гражданство. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию заявил об этом изданию Sport24.
Плющенко отметил, что это личное дело каждого, но лично он менять гражданство не стал бы. Плющенко призвал успокоиться.
«Надо немножко пожить. Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», — сказал фигурист, выступавший в одиночном катании.
РБК напоминает, что ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не исключила того, что из-за санкций Международного союза конькобежцев российские фигуристы могут начать массово менять гражданство.