Дочь Этери Тутберидзе написала про окончание сезона

Российская фигуристка Диана Дэвис , выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным , опубликовала пост в своих соцсетях. 19-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе .

«Наш первый олимпийский сезон подошёл к концу. Спасибо всем, кто прошёл этот путь с нами. Спасибо за всю вашу поддержку и добрые слова», — написала Дэвис.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых, став серебряными призёрами. Диана и Глеб вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы и Олимпийские игры. На первенстве континента танцевальный дуэт занял седьмое место, а на дебютной Олимпиаде в Пекине – 14-е. С лета 2019 года Дэвис и Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.