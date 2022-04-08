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4 часа назад

Дочь Этери Тутберидзе написала про окончание сезона

Чемпионат.com

Российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, опубликовала пост в своих соцсетях. 19-летняя Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Дочь Этери Тутберидзе написала про окончание сезона
Фото: ЧемпионатЧемпионат

«Наш первый олимпийский сезон подошёл к концу. Спасибо всем, кто прошёл этот путь с нами. Спасибо за всю вашу поддержку и добрые слова», — написала Дэвис.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых, став серебряными призёрами. Диана и Глеб вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы и Олимпийские игры. На первенстве континента танцевальный дуэт занял седьмое место, а на дебютной Олимпиаде в Пекине – 14-е. С лета 2019 года Дэвис и Смолкин тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Игорь Шпильбанд,Этери Тутберидзе,
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